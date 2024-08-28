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В Рособрнадзоре объяснили, почему запретили школьникам приводить примеры из аниме на ОГЭ и ЕГЭ

В Рособрнадзоре считают, что примеры из аниме на ОГЭ и ЕГЭ затрудняют проверку работ

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Shutterstock

Школьникам нельзя будет использовать в сочинениях по русскому языку на ОГЭ и ЕГЭ примеры из аниме, комиксов и компьютерных игр, поскольку они изучают достаточно классической литературы для аргументации. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе Рособрнадзора.

«В проект демоверсии ЕГЭ и ОГЭ 2025 года по русскому языку внесено ограничение, связанное с использованием таких жанров, как комикс, аниме, манга, фанфик, графический роман, компьютерная игра. Ограничение стало результатом общественной дискуссии (в том числе в СМИ), развернувшейся весной 2024 года. В рамках школьной программы изучается достаточное количество классических произведений отечественной и зарубежной литературы различной тематики и проблематики, чтобы на их основе сложилась четкая и убедительная аргументация собственного мнения экзаменуемого», — сказали там.

В ведомстве уточнили, что использование подобных примеров усложняет комиссии процесс верификации и оценки работ.

«Также отметим, что ссылки на данные виды информационной продукции, по мнению экспертов предметных комиссий, осуществляющих проверку развернутых ответов по русскому языку, создают трудности верификации при оценивании экзаменационных работ», — добавили там.

До этого на сайте Федерального института педагогических измерений были опубликованы проекты документов, определяющих структуру и содержание контрольно-измерительных материалов ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году. Согласно внесенным изменениям, школьники не смогут в сочинениях по русскому языку прибегать к использованию примеров из аниме, фанфиков и компьютерных игр.

Ранее депутат Госдумы назвал введение ЕГЭ и ОГЭ большой ошибкой.

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