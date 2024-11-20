В России поймали гигантскую щуку

Жительница Новосибирска Надежда Бронникова сумела поймать гигантскую щуку в Оби. Об этом сообщает VN.ru.

Женщина уточнила, что рыба весом 7,5 кг попалась ей в октябре. В закрытие рыболовного сезона Бронникова поймала еще одну щуку, но поменьше (6 кг).

При этом россиянка призналась, что ловила щук и побольше. Бронникова рыбачит зимой и летом.

«Были 10,5 и 13,1 кг. У меня свой лодочный комплект с 15-сильным мотором и лодкой 450, но спина не всегда ему рада, поэтому часто рыбачу с маленькой гребной лодки», — сказала она.

В октябре сообщалось, что в Приморском крае обнаружили редкую тропическую рыбу. Зеркального солнечника нашли в бухте под названием Валентин. Этот тропический обитатель обычно встречается в тепле — на территории от Японии до Австралии и Новой Зеландии.

Узнать рыбу достаточно просто — она имеет овальное тело, сильно сжатое с боков без чешуи. Рот у солнечников довольно большой, а верхняя челюсть выдвижная, зубы — мелкие. Некоторые кости головы и плечевого пояса у этих рыб вооружены шипами.

Ранее в реке Меконг нашли огромную «рыбу-призрака», которую почти 20 лет считали вымершей.