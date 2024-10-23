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В реке Меконг нашли огромную «рыбу-призрака», которую почти 20 лет считали вымершей

BioCons: в Камбодже заметили крайне редкого гигантского лососевого карпа

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Sebastian Kahnert/Global Look Press

Камбоджийские биологи из Университета Свайриенга обнаружили в реке Меконг гигантского лососевого карпа, который считался вымершим почти 20 лет назад. Последний раз эту рыбу видели в 2005 году. Исследование опубликовано в научном журнале Biological Conservation (BioCons).

Команда собрала результаты наблюдений, предоставленных местным рыболовецкими общинами. В результате специалисты получили три подтвержденных случая появления лососевых карпов в период с 2020 по 2023 год.

По словам исследователей, открытие дает надежду на возрождение этого вида. Биологи намерены наладить контакты с рыбаками в Таиланде и Лаосе, чтобы выяснить, обитают ли лососевые карпы на других участках Меконга.

Гигантский лососевый карп эндемичен для среднего течения реки Меконг в Камбодже, Лаосе и Таиланде. Из-за чрезмерного вылова и деградации среду его популяция значительно сократилась. В настоящее время вид находится под угрозой полного исчезновения.

Взрослая особь может вырастать до 130 сантиметров и достигать веса в 30 килограммов. Из-за чрезвычайной редкости гигантских лососевых карпов называют «рыбой-призраком» или «призраком Меконга».

Ранее в Сенегале нашли гигантского панголина, считавшегося вымершим более 50 лет назад.

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