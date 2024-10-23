Редкую тропическую рыбу нашли на пляже в Приморье

Редкую тропическую рыбу обнаружили на берегу в Приморском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Amur Mash и выложил фото с места обнаружения.

Зеркального солнечника нашли в бухте под названием Валентин.

Этот тропический обитатель обычно встречается в тепле — на территории от Японии до Австралии и Новой Зеландии.

В дальневосточном регионе его видели всего пару раз. Авторы канала добавили, что температура воды сейчас в бухте ниже 15℃.

Зеркальных солнечников также называют зенопсами, они относятся к лучеперым рыбам из семейства солнечниковых. Существует четыре современных вида, но известны также ископаемые, относящиеся к эпохе раннего олигоцена. Эти рыбы обычно плавают на относительно большой глубине, ниже стандартной глубины погружения аквалангистов.

Узнать рыбу достаточно просто — она имеет овальное тело, сильно сжатое с боков без чешуи. Рот у солнечников довольно большой, а верхняя челюсть выдвижная, зубы — мелкие. Некоторые кости головы и плечевого пояса у этих рыб вооружены шипами.

Ихтиологи отмечают, что колючие лучи спинного плавника очень сильные и их обычно около десяти, некоторые из них имеют нитевидную верхушку.

Ранее тропическую рыбу выловили в Приморье после аномальной жары.