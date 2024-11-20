На Урале организовавшая притон под видом спа-салона женщина отправится под суд

В Челябинске правоохранительные органы закончили расследование в отношении 29-летней местной жительницы, которую обвиняют в организации занятия проституцией. Об этом сообщили в региональном УМВД РФ.

Полицейские установили, что женщина организовала в здании на Университетской Набережной притон под видом оздоровительного центра. В нем работали 10 проституток, которые оказывали услуги по утвержденному прайсу, размещенному на интернет-ресурсе организации. Притон функционировал под вывеской спа-салона. Большую часть прибыли обвиняемая забирала себе, а оставшиеся деньги распределяла между сотрудницами.

Оперативники собрали достаточную доказательную базу, доказывающую вину уралки, материалы уголовного дела переданы в суд.

До этого екатеринбургская проститутка заперла клиента в притоне, скрываясь от полиции.

Ранее в Перми приставы забрали трех сестер из притона, устроенного их матерью.