Екатеринбургская проститутка заперла клиента в притоне, скрываясь от полиции

В Екатеринбурге проститутка при попытке скрыться от полиции заперла клиента в притоне. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в доме через дорогу от заведения Man's Bar на улице Циолковского. Женщины находили клиентов в баре, а затем отводили их в уединенное место.

Когда на место прибыли сотрудники правоохранительных органов, им не открыли. Однако послышался женский голос с просьбой не мешать — когда клиент проститутки попытался покинуть помещение, она спрятала ключи и 40 минут отказывалась открывать дверь.

На место прибыл адвокат женщины, а ее саму доставили в отдел полиции. Прочие детали и обстоятельства на данный момент не уточняются.

До этого петербургские проститутки сбежали от полиции через окно притона и получили переломы. Обе девушки выпрыгнули в окно с высоты в пять метров на брусчатку.

Ранее мужчине, вытолкнувшему проститутку из окна в Москве, вынесли приговор.