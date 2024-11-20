Матвиенко предложила Хуснуллину заплатить налоги за восемь лет

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала вице-премьера России Марата Хуснуллина заплатить налоги за проживание в незарегистрированном доме. Об этом сообщает ТАСС.

Во время правительственного часа в верхней палате парламента Хуснуллин рассказал, что восемь лет проживал в доме, который числился как строительная площадка. Вице-премьер не мог зарегистрировать здание из-за невозможности подключиться к трансформаторной подстанции.

Хуснуллин отметил, что юридически его дом был не завершен. Из-за этого политик не платил налог.

Матвиенко подчеркнула, что аналогичные проблемы наблюдаются часто. Из-за этого люди живут долгое время в недостроенных домах, в связи с чем не платят налоги, добавила председатель СФ.

«Но поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным», — прокомментировала историю Матвиенко.

В октябре Матвиенко призвала власти регионов РФ экономить средства. Председатель СФ отметила, что каждый губернатор «друг перед другом хочет быть круче». Из-за этого, по ее словам, главы регионов соревнуются в том, у кого «круче» спортивные объекты.

Ранее в Госдуме рассказали, почему не стоит платить налоги в последний момент.