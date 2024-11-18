В Госдуме рассказали, почему не стоит платить налоги в последний момент

Россияне рискуют получить штраф, если не будут своевременно оплачивать налоги. Об этом РИА Новости сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

2 декабря истекает срок уплаты транспортного, земельного налогов, а также налога на имущество.

«К сожалению, у некоторых людей в характере есть такая черта — откладывать все на потом, и это не всегда срабатывает на пользу самого гражданина, так как всегда есть такой момент, как забыл или закрутился. А налоги, как правило, не прощают такого отношения и могут напомнить о себе в виде существенных штрафов», — сказала парламентарий.

Школкина порекомендовала оплачивать налоги заблаговременно. Депутат отметила, что сейчас погашение платежа можно сделать максимально комфортно. В частности, россияне могут оплатить налоги через личный кабинет ФНС.

6 ноября почетный адвокат России Никита Филиппов сообщил, что россиянам начислят пени и запретят выезжать за границу, если они не оплатят налоги до 1 декабря 2024 года. Речь идет о транспортном, земельном платежах, НДФЛ, а также налоге на имущество физических лиц.

Ранее россиянам рассказали, кто будет платить четырехкратный транспортный налог.