Матвиенко призвала уходить от мегастроек и экономить деньги

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала власти регионов РФ экономить средства. Ее слова приводит ТАСС.

«Сейчас такое время, что копейка точно рубль бережет. Особенно обращаюсь к региональным властям. Где можно миллион сэкономить, полтора, 500 тысяч. Все это потом можно направить на какие-то острые вопросы», — сказала она.

При этом она отметила, что каждый губернатор «друг перед другом хочет быть круче», по ее словам, главы регионов соревнуются в том, у кого «круче» спортивные объекты.

7 октября стало известно, что Министерство финансов РФ планирует снизить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов в ближайшие годы. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на слушаниях в Совете Федерации, посвященных параметрам проекта бюджета на 2025-2027 годы. По словам министра, основным источником финансирования бюджета станут внутренние заимствования. Это позволит уменьшить влияние волатильности цен на энергоносители на российскую экономику.

Ранее россиянам дали советы, как сэкономить семейный бюджет при рождении ребенка.