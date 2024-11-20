В Госдуме попросили власти установить четкие параметры по незаконной миграции

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу противодействия незаконной миграции. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

«Основные изменения направлены на противодействие незаконной миграции, и все они требуют эффективного правоприменения», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил о запрете привлекать коммерческие структуры и посредников к проведению экзамена по русскому языку. Также предложения документа затрагивают выработку подходов к регулированию трудовой миграции. По словам Володина, важно установить объемы необходимых трудовых ресурсов с учетом потребности рынка труда. Председатель Госдумы обратил внимание и на вопрос приема детей мигрантов в российские школы.

В среду, 20 ноября, члены Совета Федерации проголосовали за принятие законопроекта, предполагающего введение штрафов за подделку документов для организации незаконной миграции.

Ранее в Госдуме предложили признать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством.