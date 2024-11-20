Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме попросили власти установить четкие параметры по незаконной миграции

Госдума обратилась к Мишустину по теме мер противодействия незаконной миграции

close
Владимир Федоренко/РИА Новости

Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли постановление об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину по вопросу противодействия незаконной миграции. Об этом сообщает сайт нижней палаты парламента.

«Основные изменения направлены на противодействие незаконной миграции, и все они требуют эффективного правоприменения», — подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он напомнил о запрете привлекать коммерческие структуры и посредников к проведению экзамена по русскому языку. Также предложения документа затрагивают выработку подходов к регулированию трудовой миграции. По словам Володина, важно установить объемы необходимых трудовых ресурсов с учетом потребности рынка труда. Председатель Госдумы обратил внимание и на вопрос приема детей мигрантов в российские школы.

В среду, 20 ноября, члены Совета Федерации проголосовали за принятие законопроекта, предполагающего введение штрафов за подделку документов для организации незаконной миграции.

Ранее в Госдуме предложили признать нелегальное пребывание в РФ отягчающим обстоятельством.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами