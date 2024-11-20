В Красноярске арестовали учредителя крупнейшей стройкомпании по делу о мошенничестве

В Красноярске арестовали учредителя крупнейшей стройкомпании города УСК «Сибиряк» Владимира Егорова по делу о мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и республике Хакасия в Telegram-канале.

По данным следствия, фигуранта дела подозревают в мошенничестве, совершенном группой лиц, при строительстве автомобильной развязки на Северном шоссе города. В пресс-службе добавили, что в ходе расследования мужчина может скрыться от представителей правопорядка и оказать давление на свидетелей.

«С учетом изложенных обстоятельств, следствие ходатайствует перед судом об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

По данным СК, Железнодорожный районный суд Красноярска избрал Егорову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца.

14 ноября бывшего замгубернатора Кузбасса Эдуарда Балабана обвинили в мошенничестве на 7 млн рублей. По данным следствия, фигурант дела в феврале 2022 года пообещал знакомому прекращение уголовного разбирательства в его отношении за денежное вознаграждение в размере указанной суммы.

Ранее в Москве осудили бывшего следователя, получившего рекордную за всю историю страны взятку.