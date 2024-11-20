Стало известно количество поврежденных домов и квартир в Белгородской области от атак ВСУ

Более 6 тыс. квартир и домов, которые были повреждены в результате воздушных атак со стороны Украины, находятся в стадии восстановления в Белгородской области. Об этом в ходе пресс-конференции заявил глава региона Вячеслав Гладков, передает «Интерфакс».

По его словам, все разрушено свыше 38 тыс. домов и квартир, из которых восстановили уже более 32 тыс.

«Более 6 тыс. еще в работе. Жители требуют быстрейшего восстановления. Мы не сделали еще много по объективным причинам», — отметил Гладков.

Губернатор назвал сложной настоящую оперативную обстановку в регионе.

«Риски как были, так все они и сохраняются», — подытожил он.

20 ноября сообщалось, что в селе Безымено Грайворонского округа беспилотник ВСУ сдетонировал во дворе жилого дома.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.