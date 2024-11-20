Назван победитель конкурса «Народный участковый — 2024»

Старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Белгородскому району Белгородской области, старший лейтенант полиции Сергей Наумов был признан «Народным участковым — 2024». Об этом сообщает kp.ru.

Победителя 14-го ежегодного Всероссийского конкурса МВД России, который прошел на сайте «Комсомольская правда», объявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. Ему присвоили звание капитан полиции, а также вручили памятный нагрудный знак МВД России «Победитель Всероссийского конкурса «Народный участковый». Кроме того, Наумову передали почетную грамоту и автомобиль УАЗ «Патриот».

На втором месте в конкурсе оказался старший участковый уполномоченный отдела МВД России по Наурскому району Чеченской Республики старший лейтенант полиции Рамзан Дадуев, на третьем — участковый уполномоченный отдела МВД России по Абзелиловскому району Республики Башкортостан капитан полиции Мансур Муратшин.

В 2023 году титул «Народный участковый — 2023» завоевала старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Жуковскому району Калужской области, майор полиции Юлия Андреева. Ей досрочно присвоили очередное специальное звание — подполковник полиции.

Ранее глава МВД объяснил, почему у участковых в регионах низкие зарплаты.