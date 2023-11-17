Названы победители конкурса «Народный участковый — 2023»

Старший участковый уполномоченный полиции Отдела МВД России по Жуковскому району Калужской области, майор полиции Юлия Андреева завоевала титул «Народный участковый — 2023». Об этом сообщает kp.ru, на сайте которой проходило голосование.

Ей досрочно присвоили очередное специальное звание — подполковник полиции. Также она получила статуэтку, нагрудный знак победителя и внедорожник УАЗ «Патриот». Торжественную церемонию награждения победителей XIII Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый» провел глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Ваш благородный и нелегкий труд требует честности, выдержки, умения оперативно принимать правильные решения. Закономерным итогом является высокий уровень поддержки со стороны граждан, которые уважают вас, рассчитывают на компетентность и отзывчивость», — обратился к участникам мероприятия Колокольцев.

Второе и третье место в конкурсе завоевали старший участковый уполномоченный полиции Отделения МВД России по Шурышкарскому району Ямало-Ненецкого автономного округа, майор полиции Муслим Адылгериев и участковый уполномоченный полиции Межмуниципального отдела МВД России «Советский» Кировской области, капитан полиции Руслан Абдулаев.

7 октября сообщалось, что участковых полиции могут обязать проводить индивидуальную профилактическую работу с людьми, которые привлекались к ответственности за дискредитацию Вооруженных сил России, а также пропаганду нацистской атрибутики или символики.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области участковый спас из огня 75-летнюю незрячую пенсионерку.