«Будет стоять красиво»: в Чувашии подвинут бюст Сталина, чтобы он не нарушал закон

В деревне Хорабыр в Чувашии представители КПРФ без согласования установили бюст Сталина, после чего глава местного отделения получил два протокола. Первый секретарь чувашского республиканского комитета КПРФ Александр Андреев рассказал «Газете.Ru», что коммунисты предлагали администрации забрать скульптуру на баланс, но получили отказ.

«Я сейчас переговорил с сотрудниками полиции. Составили протокол и направили материал административный по 19.1 КоАП «Самоуправство» в отношении того, что бюст Сталина установили на территории перед домом, которая муниципальная. К сожалению, не согласовал наш там коммунист в этом плане, и такая реакция администрации вместо того, чтобы помочь узаконить, предоставить этот земельный участок. Кроме того, сам собственник этого бюста, который на свои деньги его заказал, обустроил, предлагал администрации вообще передать этот бюст на ее баланс. Но администрация не стала этот вариант рассматривать. Сотрудники полиции составили административный материал и направили его в суд», — сказал он.

По словам Андреева, спонсор бюста, рядом с домом которого он был установлен изначально, перенесет скульптуру на собственный земельный участок.

«Завтра сам собственник бюста, который установил его рядом со своим родовым домом, планирует перенести бюст на земельный участок, который принадлежит уже ему по праву собственности. Мы предложение такое сделали, администрация, скажем так, инициативу в этом вопросе не проявила. Мы предложили передать им на баланс, но у них там наше предложение энтузиазма не вызвало. Поэтому он такое решение принять для себя, что его отнести на собственный земельный участок. Он также будет стоять красиво, но там на несколько метров... Там вопрос полутора-двух метров. То есть на полтора-два метра он его вглубь сейчас заведет и все», — пояснил он.

Он добавил, что представители КПРФ ждут повестку в суд, где будет рассматриваться протокол о проведении несанкционированного массового мероприятия.

«Либо нас суд привлечет к административной ответственности за то, что мы 7 ноября торжественно открыли бюст Сталину, либо не привлечет. То есть здесь мы ждем приглашения в суд», — заключил Андреев.

О том, что установку памятника Иосифу Сталину в чувашской деревне Хорабыр расценили как самоуправство, 15 ноября сообщил «Подъем». На открытии бюста 7 ноября присутствовало около 40 местных коммунистов, а также изготовитель памятника и заказчик. В разговоре с изданием глава Красночетайского муниципального округа Иван Михопаров заявил, что представители КПРФ не обращались к нему по поводу согласования установки бюста на государственной земле.

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