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Неизвестные облили памятник Ленину в Москве красной краской

В Москве неизвестные облили памятник Ленину красной краской

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Телеграм-канал «Москва с огоньком»

В Москве неизвестные вандалы облили памятник Владимиру Ленину красной краской. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Буракова. Неизвестные взяли красную краску и облили ею памятник Ленину. На кадрах с места происшествия видно, что запачканы оказались голова, руки и торс монумента.

Сообщается, что активисты оперативно отмыли памятник. Сотрудники правоохранительных органов занимаются поисками злоумышленников.

До этого, 20 июля, в подмосковном Звенигороде неизвестный мужчина в клетчатой рубашке кувалдой снес голову с бюста Иосифа Сталина. Отмечается, что бюст появился на Советской улице летом 2023, его установили на частные средства по инициативе активистов группы «Помним своих героев».

Ранее в Житомирской области Ленина превратили в Шевченко.

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