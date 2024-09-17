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Новый памятник Сталину предложили установить в Новосибирске

В Новосибирске депутат от КПРФ Яковлев предложил поставить памятник Сталину

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Depositphotos

В Новосибирске предложили поставить новый памятник Иосифу Сталину. Такую инициативу во «ВКонтакте» озвучил депутат регионального заксобрания от фракции КПРФ Роман Яковлев.

По мнению парламентария, к 80-летию Великой Победы стоит рассмотреть установку скульптуры Генералиссимусу и Верховному Главнокомандующему в годы Великой Отечественной войны Иосифу Сталину на территории главного мемориала Новосибирска.

При этом комментаторы отметили, что на этом месте сейчас стоит часовня. Яковлев заявил, что не считает необходимым сносить постройку. Вопрос об установке скульптуры он планирует вынести на всеобщее обсуждение.

До этого в центре Волгограда решили вернуть на здание медуниверситета профиль Иосифа Сталина, который был оттуда демонтирован более 60 лет назад.

Ранее неизвестные облили памятник Ленину в Москве красной краской.

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