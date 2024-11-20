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В Киеве откроют дополнительные блокпосты в рамках учений

Власти Киева сообщили о проведении учений с усилением блокпостов

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Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Начальник киевской военной администрации Сергей Попко заявил, что учения с усилением проверок документов и установкой дополнительных блокпостов будут проводиться в городе систематически. Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

«Тренировки предполагают развертывание временных блокпостов, установление ограничительных знаков, элементов инженерных заграждений», — заявил он.

По словам Попко, в рамках учений будут проводить проверки машин и документов. Кроме того, в ходе учений проведут демонстрационные, поисковые и контрдиверсионные мероприятия. Он добавил, что главной целью работ является совершенствование системы управления и обеспечение безопасности граждан в случае угрозы.

До этого сообщалось, что эксперты Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции наблюдали за учениями, моделирующими сильное землетрясение и пожар. По данным организации, сценарий учений включал в себя аварию с потерей теплоносителя в реакторе первого блока.

Ранее эксперт заявил, что Киев является угрозой для ядерной безопасности в Европе.

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