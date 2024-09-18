Эксперт: Киев — угроза для ядерной безопасности в Европе

Действия Украины представляют угрозу для ядерной безопасности в Европе. Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание» Алексей Анпилогов. При этом, по его словам, отчеты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) снимают ответственность с Киева и дезавуирует его действия по отношению к опасным объектам ядерной энергетики.

«Прежде всего, существует радиационная угроза, поскольку целями атак ВСУ становятся АЭС на территории России. Кроме того, Украина допускает превращение предприятий атомной энергетики в военные объекты», — отметил Анпилогов.

Он напомнил, что после катастрофы на Чернобыльской АЭС большое количество радионуклидов попало в страны Западной Европы. Россия, по его словам, готова гарантировать ядерную безопасность ЕС, но для этого нужно еще и желание европейской стороны.

18 сентября стало известно, что украинские войска произвели массовый налет беспилотников на Энергодар.

По словам директора по коммуникациям Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Евгения Яшина, в настоящее время сохраняется опасность атак дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по инфраструктуре Энергодара, который является городом-спутником ЗАЭС.

До этого генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявлял, что на ЗАЭС не будут перезапускать реакторы, пока не решатся вопросы безопасности объекта.

Ранее глава МАГАТЭ подчеркивал, что АЭС не должны подвергаться атакам.