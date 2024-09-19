На Запорожской АЭС прошли учения на случай землетрясения

Эксперты Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС) наблюдали за учениями, моделирующими сильное землетрясение и пожар. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте международной организации.

«Эксперты МАГАТЭ наблюдали за аварийными учениями, проводимыми на ЗАЭС», — говорится в сообщении.

По данным организации, сценарий учений включал в себя аварию с потерей теплоносителя в реакторе первого блока. Согласно сценарию, эта катастрофа могла быть вызвана фиктивным сильным землетрясением. За этой ситуацией последовала потеря всего внешнего электроснабжения и отказ всех трех аварийных дизельных генераторов блока.

Согласно второму сценарию, учения отрабатывались на реакцию в случае сильного пожара с пострадавшими. По словам экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС существует должный уровень подготовки персонала и качества оборудования.

До этого генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в случае атакующего военного удара по работающему на Курской АЭС реактору электрической мощностью 1000 МВт «Чернобыль покажется разминкой». Он также оценил ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, заявив, что «она не становится лучше».

Ранее эксперт заявил, что Киев является угрозой для ядерной безопасности в Европе.