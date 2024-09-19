Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Запорожской АЭС прошли учения на случай землетрясения

МАГАТЭ сообщило об учениях на случай землетрясения и пожара на Запорожской АЭС

close
РИА Новости

Эксперты Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) на Запорожской атомной электростанции (АЭС) наблюдали за учениями, моделирующими сильное землетрясение и пожар. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте международной организации.

«Эксперты МАГАТЭ наблюдали за аварийными учениями, проводимыми на ЗАЭС», — говорится в сообщении.

По данным организации, сценарий учений включал в себя аварию с потерей теплоносителя в реакторе первого блока. Согласно сценарию, эта катастрофа могла быть вызвана фиктивным сильным землетрясением. За этой ситуацией последовала потеря всего внешнего электроснабжения и отказ всех трех аварийных дизельных генераторов блока.

Согласно второму сценарию, учения отрабатывались на реакцию в случае сильного пожара с пострадавшими. По словам экспертов МАГАТЭ, на ЗАЭС существует должный уровень подготовки персонала и качества оборудования.

До этого генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что в случае атакующего военного удара по работающему на Курской АЭС реактору электрической мощностью 1000 МВт «Чернобыль покажется разминкой». Он также оценил ситуацию на Курской и Запорожской АЭС, заявив, что «она не становится лучше».

Ранее эксперт заявил, что Киев является угрозой для ядерной безопасности в Европе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами