Названа причина отравления детей в московской школе

Ученики школы №1512 на востоке Москвы отравились, выпив воду из кулера. Об этом сообщило столичное управление Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

В ведомстве подчеркнули, что Перовский межрайонный следственный отдел СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

До этого в Роспотребнадзоре заявили, что никому из детей в московской школе, где зафиксированы случаи кишечной инфекции, не потребовалась госпитализация.

В столичном управлении ведомства 18 ноября рассказали «Газете.Ru», что Роспотребнадзор временно приостановил работу одного из корпусов школы №1512, где отравились дети.

Врачи выявили у заболевших детей норовирус второго типа. В рамках эпидемиологического расследования специалисты ведомства взяли образцы питания, воды из всех кулеров, смывы поверхностей, а также анализы у работников пищеблока. Установить причины возникновения инфекции предстоит работникам ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии Москвы.

Ранее в Минздраве Чувашии заявили, что число отравившихся в школе Новочебоксарска достигло 205.