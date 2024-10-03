Суд признал законным приговор экс-министру Абызову

Мосгорсуд признал законным приговор в отношении бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова по делу о создании преступного сообщества и мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС.

В суде постановили оставить без изменений приговор Преображенского районного суда Москвы, а апелляционные жалобы осужденных и их защитников — без удовлетворения.

До этого Абызов просил апелляционную инстанцию оправдать его, а обвинение настаивало на законности решения суда первой инстанции.

В 2012–2018 годах Михаил Абызов занимал пост министра по вопросам Открытого правительства. Его задержали в 2019 году по обвинению в хищении и выводе крупных сумм за рубеж.

По данным следствия, в 2012–2018 годах обвиняемые похитили денежные средства двух энергетических компаний «Сибирская энергетическая компания» и «Региональные электрические сети» в размере 4 млрд рублей, также их сочли причастными к осуществлению незаконной предпринимательской деятельности и получением дохода более 32,5 млрд рублей.

Ранее экс-министр Абызов сказал последнее слово в суде.