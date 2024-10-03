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В СК назвали сумму похищенных средств при выполнении гособоронзаказа Минобороны

СК РФ: при выполнении гособоронзаказа в Перми похищено более 35 млн рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Следственный комитет (СК) России объявил в розыск замначальника филиала военно-строительной компании Дмитрия Сергеля. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению СК, экс-начальник филиала «Строительное управление по Центральному военному округу» публично-правовой компании «Военно-строительная компания» Сергей Сухов, его заместитель Сергель и директор ООО «Специальные технологии строительства» Павел Кравченко обвиняются в хищении 35 млн рублей в рамках исполнения государственного оборонного заказа на выполнение работ по капитальному ремонту военного госпиталя в Перми.

По информации ведомства, Сухов, Сергель и Кравченко осуществили хищение средств в 2022 году путем подлога документов.

1 октября в России возбудили уголовное дело о краже сотрудниками фирмы ООО «РБЕ «Филиал Поволжья» 20 млн рублей бюджетных средств, выделенных на питание военных во Владивостоке.

В сентябре стало известно, что следователи СК РФ завели за восемь месяцев текущего года 497 уголовных дел о преступлениях в сфере оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа.

Ранее связанный с делом о сухпайках для военных комбинат перестал работать.

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