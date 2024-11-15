В Госдуме объяснили смысл законопроекта о рублевых счетах с доходами иноагентов

В Госдуму внесли законопроект о зачислении доходов иноагентами на специально для этого созданный рублевый счет. Депутат Евгений Федоров и соавтор документа в беседе с Общественной Службой Новостей назвал эту меру справедливой и нужной, призвав также «углубить» закон об иноагентах, ведя списки тех, кто потенциально может получить такой статус.

«Тут важно понять, сколько у нас официально иноагентов – всего 800 человек. Понятно, что Нарышкин говорит о том, что в России работает и подготовлено по программам американцев более 80 тысяч», — заявил депутат.

Он призвал качественно углубить законодательство в этой сфере и создать в России «институт декларирования потенциальных иноагентов» на базе Минюста РФ. Это, по его мнению, позволит опубликовать имена людей, прошедших подготовку по «госпрограммам департамента», а дальнейшее их внесение в перечень иноагентов будет решать ведомство.

Напомним, законопроект, авторами которого стали 429 депутатов во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным, предполагает, что на спецсчет будут зачислять все доходы от творческой деятельности признанных иноагентами лиц. А получить эти средства они, согласно документу, смогут только после снятия соответствующего статуса.

Ранее был назван срок, за который иноагенты смогут получать деньги со спецсчетов.