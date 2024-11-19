Госдуме порекомендовали принять законопроект о спецсчетах для иноагентов

Комитет по безопасности и противодействию коррупции рекомендовал Госдуме принять в первом чтении законопроект о рублевых спецсчетах для иноагентов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции, депутат Василий Пискарев.

Он уточнил, что за последние три года в реестр иноагентов включены 124 сотрудника антироссийских пропагандистских СМИ, 54 бывших российских деятеля культуры, льющих грязь на свою страну, 51 политический и 25 общественных деятелей, 25 блогеров.

«Все эти лица, помимо того, что они получают деньги от иностранных организаций и действуют против интересов нашей страны, в том числе участвуют в информационном противоборстве на стороне противника, а некоторые в данный момент напрямую финансируют ВСУ, еще и получают в России немалые авторские гонорары за свои песни, книги, фильмы и т.д.», — написал Пискарев.

По мнению депутата, такие люди, как минимум, должны быть ограничены в своих финансовых правах. Он объяснил, что предлагаемый к принятию законопроект предусматривает, что авторские вознаграждения иноагентов должны будут зачисляться на специальный рублевый счет.

При этом Пискарев уточнил, что распоряжаться деньгами со спецсчета такие граждане смогут только после утраты статуса иноагента.

«Это правильное, давно созревшее и поддерживаемое жителями России решение, направленное на защиту интересов нашей страны и граждан. Законодательная работа по защите суверенитета и безопасности нашей страны продолжается», — заключил он.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о зачислении доходов иноагентами на специально для этого созданный рублевый счет. Депутат Евгений Федоров и соавтор документа в беседе с Общественной Службой Новостей назвал эту меру справедливой и нужной, призвав также «углубить» закон об иноагентах, ведя списки тех, кто потенциально может получить такой статус.