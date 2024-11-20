Россиянам рассказали, как защититься от вируса Коксаки

Россияне смогут защититься от вируса Коксаки, если будут соблюдать правила личной гигиены. Об этом RuNews24.ru рассказала врач-терапевт Наталья Леонтьева.

Так, она советует всегда мыть руки перед едой и после посещения туалета, а также хорошо промывать фрукты и овощи. По ее словам, важно также стараться избегать контакта с больными людьми и употреблять только качественную воду и продукты. К симптомам заболевания врач отнесла высокую температуру, сыпь, боль в горле, головную боль, усталость и рвоту.

«Если вы подозреваете, что у вас или вашего ребенка есть симптомы вируса Коксаки, обратитесь к врачу для диагностики и лечения», — отметила Леонтьева.

Терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин до этого говорил, что Коксаки — это энтеровирус, который также называют «турецкой ветрянкой» или болезнью грязных рук. Наиболее опасен он для детей в возрасте до 15 лет — в отличие от них, взрослые переносят заболевание легко. По его словам, часто вирус подхватывают малыши, потому что у них нарушена личная гигиена, патоген легко передается в детских коллективах, а переносят они болезнь значительно тяжелее.

Ранее сообщалось, что еще в одном российском регионе зафиксировали случаи заболевания вирусом Коксаки.