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Россияне съели 945 км вопперов за лето

«Бургер Кинг»: россияне съели 945 км вопперов за лето

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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

За лето 2024 года россияне съели 945 км вопперов и вопперов джуниоров, что в весовом соотношении равняется более чем 2,5 тыс. тонн. Это показало исследование аналитиков «Бургер Кинга», передает проект «Сноб».

Аналитики уточнили, что такое расстояние равняется пути от Москвы до Самары.

«Если же взвесить все гамбургеры, то получится масса более 9,5 млн новых iPhone в максимальной комплектации. А вот вес съеденных джуниоров сравним с 12 российскими пассажирскими самолетами SuperJet», — добавили в сообщении.

Исследование также показало, что посетители «Бургер Кинга» чаще всего берут вместе с бургерами картофель фри. Так, за лето россияне в общей сложности съели около 3 тыс. тонн продукта. Вес продукции можно сравнить с 2,5 тыс. машин «Лада Веста» или почти с 3 тыс. автомобилей «Лада Приора».

Исследование российского потребительского рынка от «Ромира» до этого показало, что в первом полугодии 2024 года потребители в Москве могли себе позволить приобрести 850 условных бургеров на месячный доход. Это исследование получило название «индекс бургера».

Ранее сообщалось, что «Бургер кинг» подался в IT.

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