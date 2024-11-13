«Бургер кинг» подался в IT

«Бургер кинг» создал собственную IT-компанию по разработке программного обеспечения. Бизнес получил название «Бургер тех», следует из данных ЕГРЮЛ.

У компании уже есть сайт. Он был зарегистрирован еще в августе. Юрлицо получило регистрацию в конце октября.

Главой «Бургер теха» назначен Вадим Валовский. Он же является руководителем «Бургер кинг Поволжье», «дочки» основного юрлица сети ресторанов быстрого питания.

До этого стало известно, что в результате утечки в открытом доступе оказались данные клиентов «Бургер Кинга». В Сети появился список из более 5,5 млн строк за промежуток времени с 31.05.2018 по 25.08.2024 с личной информацией пользователей. Там были имена, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, пол, города и даты заказов. В «Бургер Кинге» признали факт утечки и заявили, что это могло произойти из-за хакерской атаки на платформу Mindbox, где хранилась информация.

Ранее акции McDonald's упали после массового отравления.