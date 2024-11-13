Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Бургер кинг» подался в IT

«Бургер кинг» создал IT-компанию по разработке ПО

close
Depositphotos

«Бургер кинг» создал собственную IT-компанию по разработке программного обеспечения. Бизнес получил название «Бургер тех», следует из данных ЕГРЮЛ.

У компании уже есть сайт. Он был зарегистрирован еще в августе. Юрлицо получило регистрацию в конце октября.

Главой «Бургер теха» назначен Вадим Валовский. Он же является руководителем «Бургер кинг Поволжье», «дочки» основного юрлица сети ресторанов быстрого питания.

До этого стало известно, что в результате утечки в открытом доступе оказались данные клиентов «Бургер Кинга». В Сети появился список из более 5,5 млн строк за промежуток времени с 31.05.2018 по 25.08.2024 с личной информацией пользователей. Там были имена, номера телефонов, адреса электронной почты, даты рождения, пол, города и даты заказов. В «Бургер Кинге» признали факт утечки и заявили, что это могло произойти из-за хакерской атаки на платформу Mindbox, где хранилась информация.

Ранее акции McDonald's упали после массового отравления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами