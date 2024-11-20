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Стало известно, когда россияне чаще посещают кофейни

«Яндекс Карты»: россияне чаще посещают кофейни летом

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«Газета.Ru»

Россияне чаще посещают кофейни в летнее время, а не в зимнее. Это показало исследование аналитиков сервиса «Яндекс Карты», передает проект «Сноб».

Согласно исследованию, россияне чаще пьют кофе не по утрам, а в дневное время — в 13:00 в будние дни и в 15:00 — по выходным. Наибольшее число посетителей заведения фиксируют в августе.

Аналитики также отметили, что в целом кофейни становятся более популярными в России. По итогам девяти месяцев 2024 года пользователи «Яндекс Карт» открывали их карточки более 83 млн раз, что на 30% больше показателя прошлого года. В общей сложности на картах отмечены более 17 тысяч кофеен, наибольшее число — в Краснодаре, Ростове-на-Дону и Москве.

Исследование, проведенное компанией «Милфудс» (экс-Paulig в России), до этого показало, что россияне чаще всего отдают предпочтение кофе с молоком, в первую очередь капучино. Аналогичные данные получили аналитики АТОЛ. Согласно их исследованию, лидеры в 2023 году — это капучино (51%) и латте (23%). При этом 19% продаж приходится на американо, 5% — на эспрессо.

Ранее россиянам назвали самые крепкие кофейные напитки.

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