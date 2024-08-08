Россиянам назвали самые крепкие кофейные напитки

В числе самых крепких кофейных напитков называют ристретто и экспрессо, что правильно лишь отчасти. Не менее крепкий кофе получается, если его сварить в турке, выяснила у экспертов Общественная Служба Новостей.

Несмотря на то, что ристретто называют более крепким, чем эспрессо, на самом деле это не так, считают специалисты. По их словам, в таком напитке всего 7 граммов кофе на 20 миллилитров воды, а экстракция (извлечение кофеина) происходит за 10-15 секунд. Это дает возможность выделить из кофе максимум вкуса при минимуме кофеина.

В эспрессо соотношение кофе и воды составляет 7-10 граммов на 18 – 35 миллилитров. В стандартной чашке содержится до 168 миллиграммов кофеина – это достаточно крепкий напиток. Самый крепкий – это эспрессо-лунго, время экстракции у которого выше, чем у других видов кофе.

Не сильно уступает по крепости и кофе из турки – это один из самых древних способов приготовления напитка. В стандартной чашке объемом 200 миллилитров будет около 75 – 130 миллиграммов кофеина.

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