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Стало известно, какие кофейные напитки чаще всего употребляют россияне

В России чаще всего употребляют капучино и латте

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Depositphotos

Россияне чаще всего отдают предпочтение кофе с молоком, в первую очередь капучино, передает проект «Сноб» со ссылкой на исследование, проведенное компанией «Милфудс» (экс-Paulig в России).

«По данным нашего исследования за первое полугодие 2023 года, 71% и 56% ценителей кофе заказывают в предприятиях общественного питания капучино и латте соответственно», — рассказал директор по маркетингу компании «Милфудс» Михаил Глухов.

Аналогичные данные получили аналитики АТОЛ. Согласно их исследованию, лидеры в 2023 году — это капучино (51%) и латте (23%). При этом 19% продаж приходится на американо, 5% — на эспрессо.

Исследование «Ленты Онлайн» в свою очередь показало, что почти половина опрошенных россиян (48%) среди согревающих напитков предпочитают кофе.

До этого сообщалось, что индекс завтрака «Бутербродекс» в первой половине ноября вырос на 3,9 пункта и достиг отметки в 122,5 пункта. Показатель рассчитывается исходя из агрегированной стоимости корзины из семи часто используемых для завтрака товаров — 400 г. хлеба, 200 г. ветчины, 180 г. сливочного масла, 200 г. сыра, 500 г. огурцов, 95 г. растворимого кофе и 1 кг. сахара.

Ранее в России назвали условие для снижения цен на кофе и какао.

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