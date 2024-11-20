В Подмосковье мужчине грозит тюрьма за то, что он не вынес мать из горящего дома

Жителю Подмосковья грозит два года тюремного заключения из-за того, что он не спас свою пожилую мать из горящего дома. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

По его данным, 54-летний мужчина из Дмитрова сам случайно устроил пожар в декабре 2022 года, когда решил высушить свои спортивные штаны над включенной газовой плитой. Из-за этого произошел пожар, который он попробовал потушить водой. Тогда в панике он выбежал на улицу, чтобы попросить помощи у прохожих.

«В спешке мужчина забыл, что дома в спальне осталась его престарелая мама. Незадолго до начала пожара она легла подремать. Вспомнив о матери, Сергей попытался забежать в дом, чтобы спасти ее, однако огонь распространился по всей площади постройки, и попасть внутрь было уже невозможно», — рассказал источник.

На место инцидента приехали пожарные, которым удалось ликвидировать возгорание. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ.

18 ноября сообщалось, что Железнодорожный районный суд города Симферополя приговорил местного жителя к 8 годам 6 месяцам колонии за подрыв кабинета нотариуса.

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