В Симферополе мужчину приговорили к колонии за подрыв кабинета нотариуса

Железнодорожный районный суд города Симферополя приговорил местного жителя к 8 годам 6 месяцам колонии за подрыв кабинета нотариуса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым в Telegram-канале.

«Установлено, что в 2023 году подсудимый вымогал у жителя города Симферополя и нотариуса городского округа денежные средства в биткоинах на общую сумму более 58 млн рублей», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что подсудимый оставлял письма возле офиса нотариуса. По версии следствия, мужчина изготовил самодельную взрывчатку и оставил ее в водосточной трубе возле здания. Подсудимый привел заряд в действие дистанционно. Его противоправные действия были пресечены сотрудниками органов внутренних дел.

Мужчину приговорили к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 350 тыс. рублей.

До этого житель Владивостока грозился устроить взрыв в многоэтажке после ссоры с женой. Сообщалось, что очевидцы пытались успокоить россиянина и вызвали экстренные службы. Потребовалось около получаса, чтобы мужчина отказался от идеи взорвать дом.

Ранее россиянин попытался взорвать управление МВД в Смоленске.