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Питбуль откусил пол-лица четырехлетней дочери хозяев

В Смоленске домашний питбуль вцепился в лицо четырехлетней хозяйке

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Pexels

В Смоленске собака бойцовской породы проявила агрессию по отношению к четырехлетнему ребенку. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел вечером 18 ноября у дома на улице Белинского. По информации СМИ, девочка находилась рядом с родными, когда питомец внезапно вцепился ей в лицо. Пострадавшую доставили в медицинское учреждение с укушенными ранами лица. Информация о степени тяжести повреждений отсутствует.

Правоохранители составили на владельцев животного административный протокол по статье «Ответственность родителей за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей».

До этого в Амурской области бродячий пес вцепился в лицо ребенку.

Ранее кинолог рассказал, как избежать трагедии при встрече со стаей бродячих собак.

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