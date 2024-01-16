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Кинолог рассказал, как избежать трагедии при встрече со стаей бродячих собак

Кинолог Малиновский: с дикими собаками нужно вести себя как хищник, а не как добыча

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Depositphotos

Чтобы избежать трагических последствий от встречи со стаей бродячих собак, важно оставаться максимально уверенным, считает кинолог Александр Малиновский. В беседе с RT он посоветовал вести себя с дикими собаками не как добыча, а как хищник.

Чтобы не спровоцировать агрессию, не нужно пытаться убежать от стаи бродячих собак, а постараться спокойно отойти. Если рядом есть стена дома, нужно к ней прижаться, чтобы быть максимально защищенным, а также постараться позвать на помощь. Полезным окажется перцовый баллончик, однако он тоже не станет гарантией защиты, добавил кинолог.

«Если есть какая-то сумка или рюкзак, закрыться, чтобы собака, вцепившись в него, боролась с рюкзаком, а не с вашей рукой или ногой, — порекомендовал Малиновский. — Надо вести себя максимально уверенно. Это очень трудно, но это будет плюсом. Можно попытаться имитировать, что вы поднимаете камень и пытаетесь его бросить. То есть вы должны повести себя как хищник, а не как добыча».

Универсальных способов избежать нападения собак нет, так как все ситуации разные, добавил эксперт. Он посоветовал избегать маршрутов, на которых есть угроза встретиться с дикими животными. Решать проблему с бродячими собаками должна администрация населенного пункта или района, заключил Малиновский.

Сегодня стало известно о нападении бродячих собак в Хабаровске на бездомного, прибывшие на место врачи не смогли его спасти.

Кинолог ранее рассказал, кому не стоит заводить маленькую собаку.

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