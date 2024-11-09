В Амурской области собака изуродовала лицо ребенку

В Сковородино школьница пострадала от нападения бродячей собаки, пес вцепился девочке в лицо. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел в деревне Сковородино 9 ноября, девочка возвращалась с занятий из музыкальной школы. Во дворах домов по улице Комсомольской на ребенка набросилась бродячая собака и вцепилась ей в лицо.

Как ребенку удалось спастись от агрессивного пса и подробности о ее состоянии неизвестны. По факту произошедшего региональный СК возбудил уголовное дело о халатности, в ходе расследования будет дана оценка действиям местных властей, отвечающих за отлов безнадзорных животных.

До этого сообщалось, что в Волгоградской области собака набросилась на девочку и порвала ей глаз. По словам местных жителей, ребенка забрали на скорой, после встречи с агрессивным животным у него остались рваные раны лица. Из-за стаи беспризорных животных, которые живут около магазина, весной было возбуждено уголовное дело. Убрать собак настойчиво просили продавцы и другие сельчане, они «писали обращения к генералу Бастрыкину, собрали почти 300 подписей», но трагедии избежать не удалось.

Ранее в Ачинске алабай разодрал лицо подростку.