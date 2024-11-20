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Суд заочно арестовал воевавшего за ВСУ американского наемника Вертмана

Суд заочно заключил под стражу воевавшего в Курской области наемника из США

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СК РФ

Российский суд заочно заключил под стражу американского наемника Роберта Вертмана, который, по версии следствия, воевал на стороне украинских войск в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал Следственного комитета РФ.

«По ходатайству следователя Следственного комитета Российской Федерации суд избрал (заочно) наемнику из США Вертману меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении.

31 октября СК сообщал, что американец и «иные представители наемнических формирований» в начале сентября 2024 года незаконно пересекли границу РФ и вторглись на территорию Курской области. Там они совершали преступные действия в отношении гражданского населения для его устрашения и причинили значительный имущественный ущерб.

В новом релизе Следком уточнил, что Вертмана также обвиняют в совершении теракта, нападении на двух и более лиц, посягательстве на жизнь правоохранителя, применении насилия в отношении представителя власти и ряде других преступлений.

В настоящее время СК устанавливает местоположение американца и его подельников.

Ранее Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов американцев Бернарда Ребара и Деррика Бейлса, которых подозревают в совершении преступлений в Курской области.

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