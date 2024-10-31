В России возбудили дело против американца за вторжение в составе ВСУ в Курскую область

Главное военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело в отношении гражданина США Роберта Вертмана по обвинению в участии в боевых действиях в Курской области в составе украинской армии. Об этом сообщается в Telegram-канале СК.

Он подозревается в совершении ряда тяжких и особо тяжких преступлений, включая посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении представителя власти, незаконное пересечение границы и наемничество.

Следствие установило, что Вертман принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории РФ.

По данным СК, американец и «иные представители наемнических формирований» в начале сентября 2024 года незаконно пересекли границу РФ и вторглись на территорию Курской области. Там они совершали преступные действия в отношении гражданского населения для его устрашения и причинили значительный имущественный ущерб.

Следствие принимает меры, чтобы установить местонахождение фигуранта дела и его соучастников, добавили в СК.

12 октября в России возбудили дело против бойца наемника частной военной компании Forward Observations Group (FOG) Деррика Бейлса по аналогичному обвинению.

Ранее сотни украинских военных получили сроки в РФ за различные преступления.