Российских полицейских — борцов с коррупцией подозревают в получении взятки

В Амурской области двух сотрудников полиции, работавших в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции, подозревают во взяточничестве. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК РФ.

Ведомство установило, что с июня 2022 года по апрель 2024 года двое оперуполномоченных, работая в городах Свободном и Благовещенске, получали от граждан, занимающихся незаконными лесозаготовками, вознаграждения. За это полицейские игнорировали противоправные действия взяткодателей. В общей сложности правоохранители получили 600 тысяч рублей.

Преступление раскрыли сотрудники собственной безопасности УМВД РФ по Амурской области. Подозреваемых заключили под стражу.

До этого в Красноярском крае экс-начальника полиции приговорили к 10,5 годам колонии.

Ранее иностранец дал взятку, чтобы избежать выдворения из РФ, и стал фигурантом уголовного дела.