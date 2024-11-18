Иностранец дал взятку, чтобы избежать выдворения из РФ, и стал фигурантом уголовного дела

В Кемеровской области иностранный гражданин не пожелал исполнять решение об административном выдворении за пределы Российской Федерации и попытался отменить его с помощью взятки, но в итоге вместе со своим посредником стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Как установило ведомство, гражданин Азербайджана пытался купить расположение оперативника, который мог отменить решение о его выдворении, за 100 тыс. рублей.

«После передачи денег посредник с поличным был задержан сотрудниками УФСБ России по Кемеровской области – Кузбассу. Материалы незамедлительно переданы в следственные органы СК России, где им дана надлежащая правовая оценка и принято решение о возбуждении уголовного дела», — говорится в сообщении СК.

Фигуранты задержаны и заключены под стражу. За вменяемые преступления им грозит до трех лет лишения свободы со штрафом в размере пятнадцатикратной суммы взятки.

Ранее в Госдуме предложили выдворять мигрантов с судимостью.