Задержанный в Калининграде гражданин ФРГ рассказал, где хранил компоненты для бомбы

Гражданин Германии Николай Гайдук оборудовал на кладбище в Калининграде тайник для компонентов бомбы. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ФСБ России.

В ведомстве отметили, что во время досмотра автомобиля Ford Focus нашли и изъяли пол-литра жидкого взрывчатого вещества, которое он вез под видом бутылки из-под шампуня. По словам Гайдука, ему по заданию кураторов надо было взять из тайника самодельное устройство, принести его к станции и выдернуть чеку.

Гайдука подозревают в подрыве трубы газораспределительной станции (ГРС) в Калининграде в марте 2024 года при помощи самодельного взрывного устройства. Как заявили в спецслужбе, 57-летнего Гайдука, постоянно проживающего в Гамбурге, задержали в Калининградской области, когда он приехал в Россию из Польши — предположительно, для осуществления новой диверсии на энергетических объектах.

Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о теракте и контрабанде взрывчатых веществ, его заключили под стражу. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто еще участвовал в совершении данных преступлений.

Ранее российские войска уничтожили группу диверсантов, в состав которой входила женщина.