Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как получить лицензию на оружие

Росгвардия: лицензию на оружие в России можно получить с 21 года

close
Александр Кондратюк/РИА Новости

Лицензию на оружие в России могут получить граждане, которые достигли 21 года. Об этом 360.ru рассказал представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин.

Он уточнил, что для ее получения нужно взять с собой паспорт, составить заявление, получить медицинское заключение о противопоказаниях к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ. По его словам, далее нужно будет пройти специальное обучение.

«В Подмосковье около 20 образовательных учреждений, которые занимаются обучением жителей. Сначала теория и практика, после чего человек получает на руки свидетельство. Затем он сдает экзамен, на котором присутствует сотрудник Росгвардии, и получает акт безопасного обращения с оружием», — сообщил Фокин.

Получивший лицензию россиянин должен будет обратиться в территориальный орган Росгвардии по месту регистрации, когда купит оружие. Там ему выдадут разрешение, уточнил эксперт. Спустя пять лет нужно будет продлить его — для этого нужно заново собирать документы и проходить медкомиссию.

Замначальника отдела контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник Максим Тиханов до этого говорил, что лицензии на оружие можно лишиться в случае браконьерства, в связи с аннулированием охотничьего билета, а также нарушениями условий хранения оружия.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выдачу лицензий на оружие.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами