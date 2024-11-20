Россиянам рассказали, как получить лицензию на оружие

Лицензию на оружие в России могут получить граждане, которые достигли 21 года. Об этом 360.ru рассказал представитель Росгвардии по Московской области Антон Фокин.

Он уточнил, что для ее получения нужно взять с собой паспорт, составить заявление, получить медицинское заключение о противопоказаниях к владению оружием и об отсутствии в организме наркотических и психотропных веществ. По его словам, далее нужно будет пройти специальное обучение.

«В Подмосковье около 20 образовательных учреждений, которые занимаются обучением жителей. Сначала теория и практика, после чего человек получает на руки свидетельство. Затем он сдает экзамен, на котором присутствует сотрудник Росгвардии, и получает акт безопасного обращения с оружием», — сообщил Фокин.

Получивший лицензию россиянин должен будет обратиться в территориальный орган Росгвардии по месту регистрации, когда купит оружие. Там ему выдадут разрешение, уточнил эксперт. Спустя пять лет нужно будет продлить его — для этого нужно заново собирать документы и проходить медкомиссию.

Замначальника отдела контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник Максим Тиханов до этого говорил, что лицензии на оружие можно лишиться в случае браконьерства, в связи с аннулированием охотничьего билета, а также нарушениями условий хранения оружия.

Ранее в Госдуме предложили ограничить выдачу лицензий на оружие.