Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам рассказали, как получить и не лишиться лицензии на ношение оружия

Подполковник Росгвардии Тиханов: лицензию на оружие можно получить с 21 года

close
100%
Depositphotos

Лицензию на ношение оружия могут получить гражданские лица, достигшие 21 года. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал замначальника отдела контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник Максим Тиханов.

По его словам, для оформления документа, необходимо предоставить в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства заявление, паспорт гражданина РФ, свидетельство о прохождении подготовки и проверки знаний правил безопасного обращения с оружием, а также заключения об отсутствии медицинских противопоказаний и отсутствии в организме наркотических веществ.

«После получения лицензии сотрудник Росгвардии или участковый уполномоченный выходит по месту регистрации и проверяет условия сохранности и хранения оружия. У гражданина должен быть сейф, ключи от которого должны быть только у владельца оружия», — отметил Тиханов.

Он добавил, что лицензии можно лишиться в случае браконьерства, в связи с аннулированием охотничьего билета, а также нарушениями условий хранения оружия.

До этого сообщалось, что с 30 декабря 2023 года Росгвардия рассматривает заявления о выдаче лицензий на приобретение и коллекционирование оружия и патронов в течение 20 рабочих дней, а не 30, как было раньше.

Ранее в Госдуме призвали навести порядок в сфере проверки хранения оружия дома.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами