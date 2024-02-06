Россиянам рассказали, как получить и не лишиться лицензии на ношение оружия

Лицензию на ношение оружия могут получить гражданские лица, достигшие 21 года. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал замначальника отдела контроля за оборотом оружия центра лицензионно-разрешительной работы главного управления Росгвардии по Московской области, подполковник Максим Тиханов.

По его словам, для оформления документа, необходимо предоставить в подразделение лицензионно-разрешительной работы по месту жительства заявление, паспорт гражданина РФ, свидетельство о прохождении подготовки и проверки знаний правил безопасного обращения с оружием, а также заключения об отсутствии медицинских противопоказаний и отсутствии в организме наркотических веществ.

«После получения лицензии сотрудник Росгвардии или участковый уполномоченный выходит по месту регистрации и проверяет условия сохранности и хранения оружия. У гражданина должен быть сейф, ключи от которого должны быть только у владельца оружия», — отметил Тиханов.

Он добавил, что лицензии можно лишиться в случае браконьерства, в связи с аннулированием охотничьего билета, а также нарушениями условий хранения оружия.

До этого сообщалось, что с 30 декабря 2023 года Росгвардия рассматривает заявления о выдаче лицензий на приобретение и коллекционирование оружия и патронов в течение 20 рабочих дней, а не 30, как было раньше.

Ранее в Госдуме призвали навести порядок в сфере проверки хранения оружия дома.