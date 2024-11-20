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Задержанный гражданин Германии признал причастность к диверсии в Калининграде

ФСБ: гражданин Германии Гайдук признал причастность к диверсии в Калининграде

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ЦОС ФСБ России

Задержанный гражданин Германии Николай Гайдук признал, что причастен к взрыву на газораспределительной станции в Калининграде в марте этого года. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, Гайдук провез взрывчатку в российский регион под видом шампуня. Как рассказал задержанный, ему надо было взять из тайника самодельное устройство, положить его на станцию и выдернуть чеку.

20 ноября стало известно, что ФСБ задержала гражданина Германии, подозреваемого в подрыве трубы газораспределительной станции в Калининграде, а также в подготовке новых диверсий. При задержании у него нашли 0,5 литра взрывчатого вещества. По данным российских спецслужб, «куратором» Гайдука был украинец, который давал ему задания и передавал необходимые для создания самодельного взрывного устройства компоненты. Задержанный родился на Украине и неоднократно приезжал в Россию.

Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о теракте и контрабанде взрывчатых веществ, его арестовали. Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто еще участвовал в совершении диверсии.

Ранее глава Чечни заявил о ликвидации группы диверсантов из США в Брянской области.

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