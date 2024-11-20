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Водитель остановился, чтобы помочь пенсионерке, и получил штраф за неправильную парковку

В Англии мужчина остановился, чтобы помочь женщине, и получил штраф за парковку

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Nigel Graver/Shutterstock/FOTODOM

Британца оштрафовали на £155 за неправильную парковку после того, как он пришел на помощь пожилой женщине, сломавшей бедро. Об этом сообщает Metro.

В июне 45-летний Аластер Келли решил съездить на машине за сэндвичем в Коусе, остров Уайт. По дороге мужчина заметил, что пенсионерка упала и сильно ушиблась возле магазина, и остановился. Аластер вызвал скорую, которая приехала лишь спустя два часа. Все это время он находился с полуслепой женщиной, которой, по его словам, было за 90. Убедившись, что медики оказывают ей помощь, водитель вернулся к своей наспех припаркованной машине, где его ждал штраф в £105.

Аластер был возмущен, так как не предполагал, что его могут оштрафовать за доброе дело. Он обжаловал штраф, указав на смягчающие обстоятельства и предоставив записи звонков, подтверждающие, что он вызывал скорую и сам оказывал медицинскую помощь, но безуспешно. Его аргументов хватило лишь для того, чтобы итоговая сумма возросла до £155. Мужчина заявил, что считает ситуацию «крайне несправедливой» и хотел оспорить новый штраф в суде. Однако в итоге его оплатил, так как адвокат сообщил ему, что в этом случае он потратит на судебные разбирательства еще больше.

Ранее супругам из Англии выписали штраф после того, как воры раскидали мусор около их дома.

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