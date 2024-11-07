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Супругам в Англии выписали штраф после того, как воры раскидали мусор около их дома

Mirror: в Англии супруги получили штраф из-за воров, раскидавших мусор около дома

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Супругам в Англии выписали штраф после того, как их ограбили воры и раскидали мусор около дома, пишет Mirror.

Эбигейл Суинн и Трэвис Рагго рассказали, что их дом ограбили неизвестные, а потом они получили от властей штраф на сумму £1200. Причиной взыскания стал мусор, разбросанный злоумышленниками. Пара признается, что из-за этого решения семейный бюджет окажется на грани ноля.

Трэвис с Эбигейл настаивают на том, что не нарушали правила вывоза мусора, особенно в день его сбора. Они обратились в полицию с заявлением о краже и надеются на пересмотр решения совета. Офицеры пообещали помочь им разобраться в ситуации, а супруги надеются, что справедливость восторжествует.

«Это не справедливо. Мы не сделали ничего плохого», — заявила женщина.

Ранее в Британии полицейские вернули хозяевам собаку, украденную 8 лет назад.

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