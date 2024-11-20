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Бразильская телеведущая назвала президента США бен Ладеном

Бразильская телеведущая Брага назвала бен Ладеном президента США Байдена

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Nathan Howard/Reuters

Бразильская телеведущая и журналист Ана Мария Брага оговорилась в эфире трансляции с саммита «Большой двадцатки» (G20) в Рио-де-Жанейро и назвала президента США Джо Байдена бен Ладеном. Об этом пишет РИА Новости.

«Серия официальных фотографий: с президентом Франции Эммануэлем Макроном и нежное рукопожатие с бен Ладеном (президентом Джо Байденом. — «Газета.Ru») из США», — сказала телеведущая.

После оговорки Брагу исправил ее коллега. Они рассмеялись и указали на сложность эфиров ранним утром.

Накануне сообщалось, что Байден не присутствовал на общей фотографии лидеров G20 («Большой двадцатки»). В Белом доме это связали с проблемами в логистике. Это не связано с тем, что американский президент не хотел оказаться на одном снимке с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, заверили в администрации Байдена.

17 ноября телеканал Fox News обратил внимание, что на совместной фотографии лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент США Джо Байден «неловко стоял в дальнем углу», в то время как председатель КНР Си Цзиньпин располагался в самом центре кадра. Соответствующая публикация телеканала носила название «Никакого уважения».

Ранее Байден не стал проходить по красной дорожке перед саммитом G20.

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