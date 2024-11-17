В США рассказали об унижении Байдена на саммите АТЭС

На совместной фотографии лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) президент США Джо Байден «неловко стоял в дальнем углу», в то время как председатель КНР Си Цзиньпин располагался в самом центре кадра. На это обратил внимание телеканал Fox News в материале с заголовком «Никакого уважения».

Как отмечается в материале, Байден располагался в углу, «в то время как другие видные мировые лидеры были замечены на переднем плане», а Си Цзиньпин располагался в центре кадра.

«Размещение Байдена на фотографии, который покидает свой пост в январе, отличается от того, где обычно располагаются американские лидеры. В прошлом году Байден был в центре фотографии на саммите АТЭС, который проходил в Сан-Франциско», — пишет Fox News.

«На полях» саммита АТЭС в Лиме Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили ключевые вопросы международной безопасности, включая конфликт на Украине, роль Китая в поддержке России и угрозы КНДР. Президент США выразил обеспокоенность усилением сотрудничества между Пекином, Москвой и Пхеньяном, в то время как председатель КНР подчеркнул свою позицию по мирному урегулированию на Украине.

Ранее в Совфеде посмеялись над совместной фотографией Байденов и Трампа.