Байден не стал проходить по красной дорожке перед саммитом G20

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал проходить по красной дорожке для того, чтобы поприветствовать президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву в Рио-де-Жанейро перед саммитом стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

На площадку, где участников конференции ждал да Силва вместе с первой леди, вела красная ковровая дорожка, и все государственные лидеры до Байдена проходили по ней и поднимались вверх, чтобы поздороваться с бразильским президентом.

Байден же не пошел по ковру, а свернул куда-то в сторону вместе с охраной. Через некоторое время он вышел из боковой двери уже наверху и направился к да Силве.

С 18 по 19 ноября в Бразилии пройдет саммит G20. Делегацию России на этом мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В качестве председателя G20 Бразилия определила три ключевых направления: социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход.

18 ноября агентство Bloomberg написало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии предложение по заморозке украинского конфликта. Оно предусматривает создание «демилитаризованной зоны» на востоке Донбасса, а также приостановку рассмотрения вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет.

Ранее стало известно, что в ФРГ остались недовольны тем, что Зеленскому не прислали приглашение на саммит G20.