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Байден не стал проходить по красной дорожке перед саммитом G20

Байден отказался идти по красной дорожке перед саммитом G20 в Бразилии

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Andrew Harnik/AP

Президент Соединенных Штатов Джо Байден не стал проходить по красной дорожке для того, чтобы поприветствовать президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Силву в Рио-де-Жанейро перед саммитом стран «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

На площадку, где участников конференции ждал да Силва вместе с первой леди, вела красная ковровая дорожка, и все государственные лидеры до Байдена проходили по ней и поднимались вверх, чтобы поздороваться с бразильским президентом.

Байден же не пошел по ковру, а свернул куда-то в сторону вместе с охраной. Через некоторое время он вышел из боковой двери уже наверху и направился к да Силве.

С 18 по 19 ноября в Бразилии пройдет саммит G20. Делегацию России на этом мероприятии возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. В качестве председателя G20 Бразилия определила три ключевых направления: социальная инклюзивность, реформа международных институтов и энергетический переход.

18 ноября агентство Bloomberg написало, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган собирается представить на саммите G20 в Бразилии предложение по заморозке украинского конфликта. Оно предусматривает создание «демилитаризованной зоны» на востоке Донбасса, а также приостановку рассмотрения вопроса о вступлении Украины в НАТО как минимум на 10 лет.

Ранее стало известно, что в ФРГ остались недовольны тем, что Зеленскому не прислали приглашение на саммит G20.

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