В Туве пожарные спасли двоих детей. Об этом сообщается в Telegram-канале МЧС России.

«В кызыловской девятиэтажке начался пожар. Предварительно, причиной стал непотушенный окурок, брошенный в мусоропровод», — сообщила пресс-служба ведомства.

Пострадавшим детям было 10 и 11 лет. Они находились одни в квартире на 8-м этаже. При эвакуации несовершеннолетних спасатели были одеты в защитные костюмы.

До этого трое детей, пострадавших при пожаре в центре помощи жертвам домашнего насилия в Одинцово, попали в реанимацию. По словам руководителя центра Натальи Краснослободцевой, пожар мог возникнуть из-за включенного обогревателя. Возбуждено уголовное дело по статье об уничтожении имущества по неосторожности.

Приют расположен на территории СНТ «Горицвет» на Можайском шоссе. Когда начался пожар, в здании находились 26 человек, из них 18 — несовершеннолетние. Все они смогли эвакуироваться, но надышались дымом и перенервничали. Детей и их матерей спас сосед, который увидел пожар и кинулся выводить постояльцев на улицу.

Ранее в Удмуртии подростки устроили пожар в квартире, когда жарили картошку.